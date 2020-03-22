USD (Alış - Satış) : 6,48 - 6,50 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Mescidi Aksa tamamen kapatıldı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı

Güncel / 22 Mart 2020 Pazar 22:10
Mescidi Aksa tamamen kapatıldı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için bu geceden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Konsey, Mescidi Aksa'da ezanın okunmaya devam edileceğini bildirdi.

İslamKudüs

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı