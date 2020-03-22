Koronavirüsün merkezi Çin’den korkutan rapor!

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Şubat ayının sonunda hiçbir şekilde Corona Virüsü belirtisi göstermeyen 43 bin kişide virüs tespit edildi ve karantina altına alındı.



Çin hükümeti tarafından toplanan bilgilere göre Corona Virüsü belirtisi taşımayan ancak virüs tespit edilen kişilerin sayısı toplam enfekte sayısının üçte biri kadar olabilir; bu kişiler için “sessiz taşıyı” tabiri kullanılıyor.



Yaklaşık 43 bin kişi olduğu ifade edilen sessiz taşıyıcıların toplam enfekte sayısı ile birlikte değerlendirilmediği ve bu sayıya katılmadığı belirtiliyor; uzmanlar, bu kişilerin pandemideki rolü ile ilgili henüz somut bir bilgiye sahip değil.



712 kişiden 334'ü...



Japon yetkililere göre Diamond Princess seyahat gemisi bu vakalar için önemli bir örnek teşkil ediyor; gemide Corona Virüsü tespit edilen 712 kişiden 334'ünün virüs belirtisi göstermediği tespit edildi.



Virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan ve dün 793 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da virüs belirtisi göstermeyen ancak enfekte olan kişilerin oranının bir AB raporuna göre yüzde 44 olduğu belirtiliyor.



Uzmanlar tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre virüsün çıkış noktası Wuhan'da karantina uygulanmaya başlamadan önce enfekte olan teyitli vakaların yüzde 79'una virüs belirtisi göstermeyen kişiler sebebiyle virüs bulaştı.