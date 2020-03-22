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Korona virüs hastasına 35 bin dolarlık fatura

ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören bir kadına hastane yaklaşık 35 bin dolarlık fatura çıkardı.

Dünya / 22 Mart 2020 Pazar 10:18
Korona virüs hastasına 35 bin dolarlık fatura

ABD'de yaşayan Danni Askini, şubat ayı sonunda nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Boston'da bir hastaneye başvurmuş, kendisine zatürre teşhisi konularak eve gönderilmişti. Ancak belirtilerinin devam etmesi üzerine iki kez daha hastaneye gitmesinin ardından Askini'ye korona virüs testi yapıldı. Üç gün sonra Askini'ye korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Hastane test ve korona virüsünün tedavisinin Danni Askini'ye toplam 34 bin 927 dolar bir fatura çıkardı.

Sağlık sigortası bulunmayan Askini sosyal medya hesabından yaşadığı olayı takipçilerine duyurdu. Askini, 'Fatura gelince şok oldum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yok' dedi.

Askini, fatura için devlet destekli sağlık sigortasına başvurduğunu açıkladı.

Kaiser Family Foundation'ın araştırmasına göre, korona testleri ve tedavisi için kişi başına ortalama 9 bin dolarlık fatura çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta ABD'lilere ücretsiz korona virüs testi yapılmasını öngören ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı. Kaynak : İHA

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