USD (Alış - Satış) : 6,48 - 6,50 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Kardeşi için düzenlenen törene katılmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç adına cemevinde düzenlenen törene koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle katılmadı.

Siyaset / 22 Mart 2020 Pazar 14:35
Kardeşi için düzenlenen törene katılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılmadı.

Eldiven ve maske dağıtıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için Sarıgazi Cemevinde tören düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu korona virüs tedbirleri kapsamında katılmadı. Cemevine girenlere ve bahçe dışındaki vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı. Cenaze namazında ise cemaat mesafe bırakarak saf tuttu. Tören sonrası Fikriye Dalgıç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kocaeli Derince Mezarlığına götürüldü.

'Kılıçdaroğlu kimse gelmemesi için çağrı yaptı'
Cenaze namazı sonrasında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk, alanın ilaçlanmasını yaptık. Sayın Genel Başkanımız duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın diye. Bundan dolayı sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze merasimi düzenlendi. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. 'Evinizde kalın' derken bu duyarlılığı göstererek Genel Başkanımız da acısını işinde yaşayarak şu an cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin. Sadece defin edilirken mezarlıkta olacaktır. Kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu. Bizler de katılım sağlayamıyoruz” diye konuştu.

KoronavirüsKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiSarıgaziKartal Belediye Başkanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı