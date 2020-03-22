USD (Alış - Satış) : 6,48 - 6,50 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Karanlık OdaTV'ye bir şok daha!

Şehit MİT mensubunun bilgilerini deşifre eden karanlık OdaTV'nin internet sitesi bir kez daha kapatıldı.

Güncel / 22 Mart 2020 Pazar 10:28
Karanlık OdaTV'ye bir şok daha!

Şehit MİT mensubununkimlik bilgilerini deşifre eden haber sonrası Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından OdaTV web sitesine bir kez daha erişim engeli getirildi.

Odatv'nin bu erişim engelinden sonra yayına başladığı Odatv3.com da kapatıldı.

Bu karar ile beraber OdaTV yedinci kez kapatılmış oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.

ŞehitBarış TerkoğluBarış Pehlivanİletişim

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı