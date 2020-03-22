Karanlık OdaTV'ye bir şok daha!

Şehit MİT mensubununkimlik bilgilerini deşifre eden haber sonrası Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından OdaTV web sitesine bir kez daha erişim engeli getirildi.



Odatv'nin bu erişim engelinden sonra yayına başladığı Odatv3.com da kapatıldı.



Bu karar ile beraber OdaTV yedinci kez kapatılmış oldu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.