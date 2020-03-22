Koronavirüs salgının diz çöktürdüğü İtalya'da ölü sayısı 5 bini aştı. Ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.



BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETMİŞTİ



Koronavirüs salgını sürecinde en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İtalya’da Delia beldesi Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki göstermişti. İnsanları, yetkililerin uyarılarını dinlememekle eleştirdiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda tıklanmıştı.



