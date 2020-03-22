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İtalya'da ölü sayısı 5 bini aştı!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi

Dünya / 22 Mart 2020 Pazar 18:46
İtalya'da ölü sayısı 5 bini aştı!

Koronavirüs salgının diz çöktürdüğü İtalya'da ölü sayısı 5 bini aştı. Ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETMİŞTİ

Koronavirüs salgını sürecinde en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İtalya’da Delia beldesi Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki göstermişti. İnsanları, yetkililerin uyarılarını dinlememekle eleştirdiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda tıklanmıştı.

Koronavirüsİtalya

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