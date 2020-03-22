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İşte corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 13 bin 49’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 307 bin 280’e yükselirken; 92 bin 375 kişi de tedavi edildi.

Dünya / 22 Mart 2020 Pazar 08:11
İşte corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı

Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 31 bin 846 kişide Corona Virüs tespit edildi. Verilere göre, Corona Virüs yüzünden 'en fazla can kaybı olan ülke' 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya'nın ardından 'ikinci en fazla ölüm', Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.Salgında 'en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke' İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

Corona Virüs, Çin'de yayılmayı durdursa da dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e yükselirken; vaka sayısı da 53 bin 578'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 793 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 6 bin 557 arttı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1556'YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1556'ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 20 bin 610'a çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 26 bin 747 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 340 olarak açıklandı. 12 bin 315 vakanın bulunduğu New York kentinde 76 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler ise başlıca Washington ve California oldu. 94 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1793 vaka bulunurken; 27 kişinin yaşamını yitirdiği California'da ise 1470 vaka bulunuyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 22 bin 364'e yükselirken; 84 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 14 bin 485 kişide virüs tespit edildiği ve 562 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 25 bin 496'ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1381'e ulaştığı bildirildi. İngiltere'de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 234'e, vaka sayısının da 5 bin 67'ye çıktığı belirtildi.

Sağlık BakanlığıCaliforniaWashingtonİtalyaNew York

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