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Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Başkent Zagreb'in kuzeyinde meydana gelen deprem, korona sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan halka büyük panik yaşattı.

Yaşam / 22 Mart 2020 Pazar 10:48
Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Yerel saatle 06.23'te meydana gelen depremde, Zagreb'de başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasar gerçekleşti.

Deprem sonrasında ağır yaralı bir çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

DIŞARI ÇIKANLARA 'MESAFEYİ KORUYUN' UYARISI
Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan halk ise büyük panik yaşarken, Sağlık Bakanlığı'ndan Maja Grba Bujevic ise koronavirüs tehlikesinin geçmediğini belirterek, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.

ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ
Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali'nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara da zarar verdi.

Zagreb'deki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA

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