Fransız doktor koronavirüs dehşetini anlattı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bini aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12 bin 800'ü geçti. Dünyayı kabusa çeviren virüsle ilgili tehlikenin boyutunu ortaya çıkaran peş peşe açıklamalar geliyor.



Fransız doktorlar: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar



Avrupa'da koronavirüsün en çok görüldüğü ülkerler arasında yer alan Fransa'dan önemli uyarılar geldi.



Binlerce korona hastasının tedavisinde görev alan doktor, "Son 24 saatte Paris bölgesinde hastanelerde %20’lik artış var. Hastaların %35’i daha solunum cihazına bağlı.İçeriye konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar. Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi.'' ifadelerini kullandı.