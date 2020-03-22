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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı

Güncel / 22 Mart 2020 Pazar 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Erdoğan o videoyu, 'Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.  Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün.' notuyla paylaştı.

Erdoğan, telefonda konuştuğu Esma Anne'ye dışarı çıkmayın uyarısı yapmayı da ihmal etmedi. 


Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul'a gelme isteğine ise "Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin." şeklinde karşılık verdi.




Sosyal MedyaCumhurbaşkanıMiraç KandiliRecep Tayyip Erdoğan

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