Bu ilaç 6 gün içinde ayağa kaldırıyor

Hvidovre Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırmacı Profesörü Thomas Benfield ile doktor Stig Ekkert'in insiyatifinde gerçekleşecek olan denemelerin, Fransa'da bu ilaç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak deneneceği belirtildi.Milliyet'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre, Fransa'da 24 koronavirüs hastasına uygulanan sıtma ilacı tedavisi sonucunda hastaların 18'inin 6 gün içinde ayağa kalktığının görüldüğüne vurgu yapan doktor Ekkert, ilacın çabuk iyileştirip daha az hasta yaptığını söyledi.



Doktorlar Benfield ile Ekkert, 50 kadar koronavirüsü hastası ve yakınlarına zehirsiz olan sıtma ilacı klorokin'i dozajlar halinde vereceklerini ve bunun virüsü önleme de kullanılıp kullanılamayacağını da araştıracaklarını ifade ettiler.



Danimarkalı Profesör Benfield ayrıca, sıtma ilacı klorokin'in yan etkilerini bildiklerinden kullanmanın sıkıntı oluşturmayacağını, ABD ile Norveç'in de bu yöntemi denemeye başlayacağını sözlerine ekledi. Danimarka'da, şimdiye kadar bin 326 kişide bulunan koronavirüsü vakasında 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Türk kadın da hastaneye kaldırıldı.