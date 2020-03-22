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Bu ilaç 6 gün içinde ayağa kaldırıyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Hvidovre Hospital Hastanesi, koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta ve yakınlarında test amaçlı tedavi olarak sıtma tedavisinde uygulanan "Klorokin" ilacını kullanacak. Fransa'da 24 hastaya uygulanan sıtma ilacı, 18 hastanın 6 gün içinde ayağa kalkmasını sağlamıştı.

Dünya / 22 Mart 2020 Pazar 11:10
Bu ilaç 6 gün içinde ayağa kaldırıyor

Hvidovre Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırmacı Profesörü Thomas Benfield ile doktor Stig Ekkert'in insiyatifinde gerçekleşecek olan denemelerin, Fransa'da bu ilaç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak deneneceği belirtildi.Milliyet'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre, Fransa'da 24 koronavirüs hastasına uygulanan sıtma ilacı tedavisi sonucunda hastaların 18'inin 6 gün içinde ayağa kalktığının görüldüğüne vurgu yapan doktor Ekkert, ilacın çabuk iyileştirip daha az hasta yaptığını söyledi.

Doktorlar Benfield ile Ekkert, 50 kadar koronavirüsü hastası ve yakınlarına zehirsiz olan sıtma ilacı klorokin'i dozajlar halinde vereceklerini ve bunun virüsü önleme de kullanılıp kullanılamayacağını da araştıracaklarını ifade ettiler.

Danimarkalı Profesör Benfield ayrıca, sıtma ilacı klorokin'in yan etkilerini bildiklerinden kullanmanın sıkıntı oluşturmayacağını, ABD ile Norveç'in de bu yöntemi denemeye başlayacağını sözlerine ekledi. Danimarka'da, şimdiye kadar bin 326 kişide bulunan koronavirüsü vakasında 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Türk kadın da hastaneye kaldırıldı.

KoronavirüsProfesörDanimarkaAraştırmacıNorveç

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