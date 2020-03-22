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Bakan Soylu: 'Fırsatçılar tespit edildi!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, ''Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik.'' ifadelerini kullandı

Ekonomi / 22 Mart 2020 Pazar 22:13
Bakan Soylu: 'Fırsatçılar tespit edildi!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Instagram hesabında yaptığı canlı yayında, 'Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik. Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız.' ifadelerini kullandı.

Soylu, stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar. Bu sabah 08:00‘de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz.'' dedi.

InstagramCanlı Yayınİçişleri Bakanı

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