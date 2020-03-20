Sağlıkçılara alkışlı teşekkür!

Yeni tip coronavirüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı.

Alkışlı destek bugün de devam etti.Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.Bu sefer yapılan alkışlı desteğe emniyet güçleri de katıldı.Türkiye'ninile mücadelesinde en büyük teşekkürü hakedenFahrettin Koca bugünde uygulamaya destek verdi. Kocahesabından,