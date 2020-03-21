Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına yönelik vaka ve vefat sayılarını paylaştı.



Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.' dedi.



Koca, daha önce de yaşlıların dışarı çıkmaması konusunda uyarmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan da 81 ile gönderilen genelgeyle, 65 yaş üstü ve kronik hastaların dışarı çıkmasına sınırlama getirilmişti.













