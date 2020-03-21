"O" Ülkede OHAL ilan edildi

Dünya çapında infiale neden olan COVİD 19 kod aldı yeni tip koronavirüs, bir çok ülkede yayılmaya devam ediyor. Ülkeler salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirler uygularken bir ülke daha OHAL ilan etti.



Daha önce Çekya, Lübnan ve Peru'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bugün komşu ülkede alınan bir kararla Gürcistan'da da OHAL ilan edildi.



Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.