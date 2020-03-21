Miraç Kandili'nin önemi ve yapılması gerekenler...

Bugün yani 21 Mart Cumartesi günü Türkiye ve İslam dünyasında Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle cami ve mescitler bugün kapalı olduğu için kandil buruk bir atmosferde eda edilecek. Evde ibadet ederek kandili geçirmek isteyenler ise “Miraç Kandili ibadetleri nelerdir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Miraç Kandili ile ilgili tüm merak edilenler…



MİRAÇ NEDİR, MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?



Miraç kelime olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Peygamberin Mirac’a yükseldiği kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.



Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.



Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.



MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ



Hemen belirtelim ki, kandil gecelerine özgü özel bir ibadet yoktur. Ancak, Kur’an-ı Kerim okunması, bol bol salavat-ı şerif getirilmesi ve tespih çekilmesi bu deneli önemli gecelerde yapılan tavsiyelerin başında gelmektedir. Bununla birlikte “Denizlerin köpüğü kadar günah olsa affedilir” müjdesinin bulunduğu tespih namazı kılınması, varsa kaza namazlarının eda edilmesi de tavsiyeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte tövbe ve duaların kabul edileceğine inanılan bu gecede bol bol tövbe ve dua edilmesi de tavsiyelerin başında yer alıyor.



Öte yandan bugün ve yarın oruç tutulması, yaşlı ve hastaların ziyaret edilmesi (Corona virüsü salgınına karşı tedbirlere dikkat edilmesi önemli) fakir ve yetimlerin sevindirilmesi de önerilen ibadetler arasında yer alıyor.