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MediaMarkt mağazalarını kapatıyor

MediaMarkt, ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını duyurdu

Teknoloji / 21 Mart 2020 Cumartesi 21:12
MediaMarkt mağazalarını kapatıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınına karşı özel sektör de çeşitli önlemler alıyor.

Elektronik perakende mağazası MediaMarkt, Türkiye genelindeki mağazalarını kapatma kararı aldığını açıkladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisine alan ve COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüs sonrası MediaMarkt olarak ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam.

Hepimizin çok tedbirli olması gereken bu günlerde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.

Geçici bir süre için geçerli olacak bu durum içerisinde gösterdiğiniz anlayışınız için teşekkür ederiz.”

KoronavirüsTürkiyeÖzel SektörMediamarkt

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