USD (Alış - Satış) : 6,48 - 6,50 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Koronavirüs uyarılarını dinlemediler!

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen asker uğurlaması için yüzlerce kişi otogarlara akın etti. Ankara ve Konya'dan gelen görüntüler büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.

Güncel / 21 Mart 2020 Cumartesi 07:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemediler!

Konya'da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, koronavirüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğun kalabalığın olduğu o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


ANKARA'DAN DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Ankara'daki görüntüler de Konya'yı aratmayan cinstendi. Yüzlerce kişi tüm uyarılara rağmen asker uğurlaması için otogara akın etti.

Sağlık BakanlığıKoronavirüsAsker UğurlamasıŞehirlerarası OtobüsCep Telefonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı