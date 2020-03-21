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Koronavirüs engel olamadı! Çiftler maske altında ‘evet’ dedi

Mersin'de koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirilirken, çiftler virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske takarak imzaları attılar.

Yaşam / 21 Mart 2020 Cumartesi 15:29
Koronavirüs engel olamadı! Çiftler maske altında ‘evet’ dedi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çiftler nikah törenlerini davetliler olmadan gerçekleştiriyor.

Mersin'de dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler de nikah törenlerini davetliler olmadan gerçekleştirdi. Salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memuru maske takarken, nikah öncesi çiftlerin ellerine dezenfektan sıkıldı.



ELLERE DEZENFEKTAN SIKILDI, MASKE TAKILDI

Mersin'de koronavirüs salgını nedeni ile nikah törenleri davetliler olmadan gerçekleştirildi. Salona gelen çiftler, şahitler ve nikah memuru maske takarken, nikah öncesi çiftlerin ellerine dezenfektan sıkıldı. Koronavirüs tehdidine karşı yeni nikah başvuruları alınmazken, önceden gün alanlar ve ertelenmeyen nikahlar önlem altında gerçekleştirildi.

Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını aldı. Alınan tedbir kararına uyan çiftler, nikahlarını davetliler olmadan kıydırmak zorunda kaldı. Çiftlerin yakınları ise salon dışarıda mutlu anlarına eşlik etti. Bazıları ise nikaha gelemeyen yakınları için canlı yayın yaparak, nikahı takip etmelerini sağladı.

'SAĞLIK NEDENİYLE DÜĞÜNÜ ERTELEDİK 

Mezitli Belediyesi Nikah Salonu'nda önlem altında nikah kıydıran Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, tedbir altında da olsa nikahları kıyıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Sağlığın daha önde geldiğini dile getiren Aytekin, düğünlerini de ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

'DOĞRU BİR UYGULAMA' 

Nikahları yakınları olmadan kıyılan Gaye Sayın ve Duran Acizoğlu da maske altında evet dedi. Nikahlarının iptal olmamasına sevindiklerini kaydeden Sayın, 'Nikahımıza yakınlarımız, arkadaşlarımız giremedi ama sağlık açısında bu şekilde yapılması doğru' dedi. Salona giremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen çiftlerin yakınları da sağlık açısında alınan tedbir kararına saygı duyduklarını ifade ettiler.

Nikah SalonuKoronavirüsCanlı Yayın

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