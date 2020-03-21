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İstanbullular koronayı umursamadı! Virüs alarmını tatil sandı

Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarına rağmen İstanbul'da çoğu kişi bu uyarıya aldırış etmedi ve sokaklara akın etti.

Güncel / 21 Mart 2020 Cumartesi 15:59
İstanbullular koronayı umursamadı! Virüs alarmını tatil sandı
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Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir alınan tedbirler ile bir çok kişi uyarıları dikkate alıyor ve dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Bir çok iş yeri de evde çalışma düzenine geçti. Ancak bunu fırsat bilen İstanbullular tedbirli davranmak yerine tatile çıkmış gibi davrandılar. Önce ki gün Belgrad Ormanı'na akın eden İstanbullular bu kez açık alan bahanesiyle sahillere akın etti. 

Evden dışarı çıkılmaması gereken şu günlerde ne yazık ki bilinçsiz davranışlar sergileyen  İstanbullular sahili tıka basa doldurdular.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

KoronavirüsEvde ÇalışmaBelgrad Ormanı

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