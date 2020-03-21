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İBB'den tepki çeken uygulama!

Devlet korona nedeniyle "evde kal" çağrısı yaparken İmamoğlu kandil simidi dağıttı!.

Güncel / 21 Mart 2020 Cumartesi 16:35
İBB'den tepki çeken uygulama!

Türkiye, koronavirüs vakalarının artmasının ardından önlemleri arttırarak vatandaşların bir araya gelmesini önlemek amacıyla tedbiren 'evde kalma' moduna geçti. Birçok sosyal alan geçici süreyle kapatılırken, milyonlarca işçi evinden çalışıyor. Devlet ve millet virüse karşı canla başla mücadele ederken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB, ilçe meydanlarında kandil simidi dağıtarak vatandaşların canını riske attı..

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından önlemler arttırıldı. Okullar tatil edildi, milyonlar evden çalışma moduna geçti, devlet yetkilileri üst üste 'evde kalma' çağrısı yaptı.


İBB'DEN SKANDAL UYGULAMA

Devlet ve millet virüse karşı el ele sıkı bir mücadele verirken, İBB'den korona savaşını baltalayacak skandal bir uygulama geldi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe möydanlarına araç göndererek Kandil simidi dağıttı. İBB'nin bu uygulaması, sıraya giren vatandaşların canını riske attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İBB'nin vatandaşın canını hiçe sayan bu uygulaması sosya medyada büyük tepkiyle karşılandı. Twitter kullanıcıları, 'Devletin canla başla mücadele ettiği dönemde olacak iş mi bu?' yorumunda bulundu..

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İBB'nin vatandaşın canını hiçe sayan bu uygulaması sosya medyada büyük tepkiyle karşılandı. Twitter kullanıcıları, 'Devletin canla başla mücadele ettiği dönemde olacak iş mi bu?' yorumunda bulundu..










KoronavirüsTwitterBüyükşehir BelediyesiTürkiyeEkrem İmamoğlu

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