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Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere koronavirüs uyarısı: Ölebilirsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü, "Kovid-19 gençleri fazla etkilemiyor" tezinde ezber bozdu. Örgütün Genel Direktörü gençlere seslendi ve "Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir" dedi.

Dünya / 21 Mart 2020 Cumartesi 10:09
Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere koronavirüs uyarısı: Ölebilirsiniz!

Koronavirüs salgınının yaşlıları daha çok etkilediği bilinen bir gerçek. Genel kanı ise, gençlerin virüsten yaşlılar kadar etkilenmediği yönünde. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı. DSÖ, küresel ölçekte gençlere yönelik çok önemli bir çağrı yaptı: 'Yenilmez değilsiniz, haftalarca hastanede yatabilir ve hatta ölebilirsiniz!'

Çin'in Vuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda.

SALGINDAN GENÇLERDE ETKİLENİYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan azade olmadığını söyledi.

'YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ' 

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti:

'Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir.'

KoronavirüsBasın ToplantısıDünya Sağlık ÖrgütüCenevreİsviçre

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