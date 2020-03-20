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Down Sendromlu gençlerden ' Evde Kal' mesajı

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun hazırladığı videoda down sendromlu gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini yolladı

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 20:04
Down Sendromlu gençlerden ' Evde Kal' mesajı
Video için tıklayın

Türkiye bakışı hizmetleri ve liderliği dolayısıyla toplumun bir çok kesimi tarafından sevilen ve övülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj da Down sendormlu bireylerden geldi.

Down Sendromlu genç vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini videolu bir mesajla yolladı. 

Down Sedromu için farkındalık yaratmayı amaçlayan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hazırlanan video mesaj sosyal medyada çok sayıda tıklanma aldı.

Down sendromlu bireyler tek tek kamera karşısına geçip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ilettiler.


CumhurbaşkanıTürkiyeDown SendromuRecep Tayyip Erdoğan

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