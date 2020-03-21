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Cumhurbaşkanı'ndan kandil mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşam / 21 Mart 2020 Cumartesi 19:24
Cumhurbaşkanı'ndan kandil mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Miraç Kandili' vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, 'Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadelerine yer verdi.


İslamCumhurbaşkanıTwitterAllahRecep Tayyip Erdoğan

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