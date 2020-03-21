Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.