Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Miraç Kandili" vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.