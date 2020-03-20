Cumhurbaşkanı Erdoğan da sağlık çalışanlarına destek verdi

Yeni tip coronavirüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.



Bu güzel etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan da katıldı. Erdoğan ve eşi konutlarının balkonundan sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.



Erdoğan bu anı sosyal medya hesabından, 'Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar...' notuyla paylaştı









Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili bir de sesli mesaj yayımladı.



İşte Erdoğan'ın o mesajı: