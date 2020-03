Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj!

Türkiye bakışı hizmetleri ve liderliği dolayısıyla toplumun bir çok kesimi tarafından sevilen ve övülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj da Down sendormlu bireylerden geldi.



Down Sendromlu genç vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini videolu bir mesajla yolladı.



Down Sedromu için farkındalık yaratmayı amaçlayan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hazırlanan video mesaj sosyal medyada çok sayıda tıklanma aldı.



Down sendromlu bireyler tek tek kamera karşısına geçip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ilettiler.