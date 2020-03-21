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Çin’de yapılan çalışmadan korkutan sonuç: Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Dünyada binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüsün, ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen belirtileri olduğu ortaya çıktı.

Sağlık / 21 Mart 2020 Cumartesi 07:57
Çin’de yapılan çalışmadan korkutan sonuç: Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), yapılan çalışmalar sonucu 3 yeni semptomunun görüldüğü açıklandı.

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, 'American Journal of Gastroenterology' adlı dergide yayımlandı.

İSHAL, İŞTAHSIZLIK VE BULANTI SEMPTOMLARI ORTAYA ÇIKTI 

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi. İshal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen belirtiler olduğu açıklandı.

SOLUNUM YOLU SIKINTISI OLANLAR HIZLI İYİLEŞİYOR 

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi. Yine sindirim sistemi şikâyetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikâyetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi. Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

Çin

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