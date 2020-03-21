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Çarpıcı koronavirüs raporu açıklandı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran bir salgına dönüşen ölümcül koronavirüs en çok İtalya'da can aldı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı

Sağlık / 21 Mart 2020 Cumartesi 19:13
Çarpıcı koronavirüs raporu açıklandı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

Hangi hastalıklara sahip olanlar daha çok etkilendi?
Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü.

En yaygın semptomlar neler?

ISS'in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7'sinin semptom göstermediği duyuruldu.

Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

50 yaşın altındaki ölümler paylaşıldı

ISS'ten yapılan açıklamada, Mart ayı verilerine göre 3 bin 200 kişinin 36'sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 9'unun 40 yaşından 8 erkek ve bir kadın olduğu; yaşlarının 31 ila 39 arasında değiştiği ifade edildi.

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