Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması!

Koronavirüsle ilgili açıklamalar yapan Canan Karatay, koronavirüsten korunmak için ilk kuralın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek olduğunu belirtti. Canan Karatay, tuzlu su ile gargara yapılmasını önerdi. El dezenfektanı yerine sirkeli su veya sabunla ellerin yıkanmasını öneren Canan Karatay, köy yumurtası, kelle paça ve kemik suyunu tavsiye etti. İşte Canan Karatay'ın koronavirüsle ilgili açıklamaları...



Virüsler alkali ortamda yaşayamazlar. Tuzlu su, ve karbonatlı suyla gargara yaparak koronavirüsten korunabiliriz.



KORONAVİRÜSE KARŞI...



Kemik suyu içinde doğal vitamin ve kalsiyumlar var. Hücrelerimizin yapı taşını güçlendirmemiz için doğal kemik suyu almamız lazım.



KÖY YUMURTASI



Yiyebildiğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doğal bir besindir ve yumurtanın kolesterolü şeker gibi değildir. Şeker veya gazlı bir içeceği ağzımıza aldığımızda hemen kana geçer. Ancak yumurtayı tükettiğimizde mide ve bağırsakta parçalanarak küçük moleküllere bölünür. Bu yüzden kolesterole sebep olmaz. Her hücre kendi kolesterolünü üretir dışarıdan gelen kolesterole ihtiyaç duymaz. Bu yüzden özellikle gezen tavuk yumurtası mutlaka tüketilmelidir. Yumurta vücudu ve bağışıklığı güçlendirdiği için koronavirüse karşı da adeta kalkan olur.



KEFİR



Fermente olan her şey tüketilebilir. Ancak kefirden daha önemli olan besin ev yoğurdudur. Ev yoğurdunda bulunan D vitamini çok önemlidir.



PROBİYOTİK



Tablet probiyotiklere kesinlikle karşıyım. Çünkü probiyotik canlı bakteri demek. Canlı bakteri; ev sirkesi, ev yoğurdunda var. Tablette canlı bir şey olması mümkün değildir.



KIŞ SEBZELERİ PREBİYOTİK



Yediklerimizin bağırsaklarda bulunan dost bakterileri beslemesi prebiyotikler sayesinde olur. Karnabahar, pırasa, turp bütün bunlar prebiyotikti. Tüm bunları çiğ olarak veya pişirerek tüketebiliriz. Türk mutfağı bu konuda oldukça geniş ve besleyicidir.



TURŞU



Doğal fermente gıdalardır. Özellikle lahana turşusu, domates ve havuç turşusu özellikle kış aylarında tüketilmelidir. Bunlar simbiyotik gurubuna giren besinlerdir. Turşular fermente olduğu için ve kaya tuzuyla yapıldığı için oldukça besleyicidir.



BELLİ BİR YAŞ GRUBU…



Koronavirüs çok bulaşıcı ve akciğer hücrelerini bozarak direkt kalbi etkiliyor. Gençler de yaşlılar kadar risk altında. Gençler de mutlaka önlem almalı. Koronavirüs herkesi etkiler ancak 60 yaş üstünü daha çok etkiler…



Koronavirüsten korunmak için kullanılan dezenfektanlarla ilgili de açıklama yapan Canan Karatay: Maskeyi sağlıkçıların kullanması gerektiğini, hastalığı olmayanların kullanması gerekmediğini yeterli miktarda maske olduğunu belirtti. Basit maskelere ellememek gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, 'Bu süreçte mümkün olduğunca evden çıkmayın' dedi.



EL DEZENFEKTANI KULLANANLAR DİKKAT!



Ellerinizi sabunlu suyla yıkamanız yeterli. Dezenfektanlar ciltteki bariyeri kırar ve zarar verir. El dezenfektanları cilt bariyerine zarar verdiği için virüsün vücuda girmesini kolaylaştırır. Onun yerine elinizi sirkeli suyla yıkayın. Sirke ve limon alkalidir ve alkali ortamda virüs yaşamaz.



