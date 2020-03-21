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Bugün başlıyor! 46 ülke ile daha uçuşlar durduruldu

SHGM, 21 Mart 2020 saat 17.00'den itibariyle, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülke ile daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Ekonomi / 21 Mart 2020 Cumartesi 15:22
Bugün başlıyor! 46 ülke ile daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 46 ülke ile daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce alınan kararla 22 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda listeye yeni ülkeler eklendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

BUGÜN BAŞLIYOR 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre, 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur' ifadelerine yer verildi.

Sağlık BakanlığıSosyal MedyaTwitterSivil Havacılık Genel Müdürlüğü

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