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Beyaz Ana Haber ekibinden sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Beyaz Ana Haber ekibi de sağlık çalışanlarını canlı yayında alkışladı

Televizyon / 20 Mart 2020 Cuma 19:51
Beyaz Ana Haber ekibinden sağlık çalışanlarına destek
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Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Beyaz Ana Haber ekibi de bu çağrıya destek vererek sağlık çalışanlarını canlı yayında alkışladı. Stüdyo ve reji kısmında alkışlı destek dakikalarca devam etti.

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