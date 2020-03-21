ABD'de şehirlere tank sevkiyatı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs nedeniyle ABD ordusunun şehirlere ineceği söyleniyordu. Bugün sosyal medyada yayılan bir videoda ABD'nin San Diego şehrine yüzlerce tank sevk ettiği görüldü.
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ordunun devreye gireceği konuşulurken Güney Kaliforniya'da San Diego şehrine yüzlerce tank sevk edildi.
Konuyla ilgili Pentagon'dan bir açıklama gelmedi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Nüfus yüzde 60'na koronavirüs bulaşacak." demişti.
Newsom ayrıca bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.