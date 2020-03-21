ABD'de şehirlere tank sevkiyatı!

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ordunun devreye gireceği konuşulurken Güney Kaliforniya'da San Diego şehrine yüzlerce tank sevk edildi.



Konuyla ilgili Pentagon'dan bir açıklama gelmedi.



Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Nüfus yüzde 60'na koronavirüs bulaşacak." demişti.



Newsom ayrıca bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.