ABD'de koronavirüslü hastaya dudak uçuklatan fatura

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çeşitli şikayetleri olduğu gerekçesiyle hastaneye giden kadının, koronavirüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan kadın, kendisine söylenen 35 bin dolarlık tedavi masrafını ise nasıl ödeyeceğini bilmiyor.



ŞİKAYETLERİ ARTINCA TEKRAR DOKTORA GİTTİ



Euronews.com'da yer alan habere göre, göğüs ve baş ağrısı şikayetleriyle ABD'de hastaneye giden bir kişi, önce zatürre teşhisiyle eve gönderildi. Şikayetleri artınca tekrar doktora görünen kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadını asıl şaşırtan ise, tedavi masraflarının 35 bin dolar tutması oldu.



KORONAVİRÜS OLDUĞUNU HASTALIĞININ 10'UNCU GÜNÜNDE ÖĞRENDİ



Çeşitli şikayetler sebebiyle onkolojistine görünen Danni Askini, önce onu bir süredir lenfoma hastalığı için tedavi eden doktorundan 'Yeni ilaçların alerji yapmış olabilir.' karşılığını aldı ve Boston acil servisine gönderildi. Buradaki doktorlar ise Askini'ye zatürre teşhisi koydu ve ona ilaç yazıp eve gönderdi. Takip eden birkaç gün içerisinde Askini'nin ateşi tehlikeli şekilde yükseldi ve öksürmeye başladı. İki kez daha acil servise gitmek zorunda kalan Askini'ye hastalığının yedinci gününde son bir test yapıldı ve doktorlar zatürrenin meydana getirdiği sıkıntıları gideren ilaçlar verip sonra onu yeniden eve yolladı. Evde üç gün boyunca laboratuvar test sonuçlarını daha bekleyen Askini gelen teşhis ile şok oldu, test koronavirüs (Kovid-19) olduğunu gösteriyordu.



“BUNU ÖDEYEBİLECEK KİMSE YOK'



Birkaç gün sonra ise Askini sıkıntılarının bitmediğini yeni bir mektup ile öğrendi. Evine gelen hastane faturasında, 35 bin dolar borcu olduğunu yazıyordu. Başından geçenlerle ilgili Times'a konuşan Askini, 'Şahsen bunu ödeyebilecek durumda olan kimseyi tanımıyorum.' dedi.



MİLYONLARCA ABD'LİNİN SAĞLIK SİGORTASI YOK



Askini gibi ABD'de yaşayan 27 milyon kişinin hiçbir sağlık sigortası bulunmuyor. Eşiyle yeni bir iş bulmak için Washington'a taşınmayı düşünen Askini'nin tüm planları şimdilik iptal oldu ve Medicaid programına başvurarak faturalarının bir kısmının bu yardım programı ile karşılanmasını umuyor. Askini, 'Eğer bu da olmazsa ne yapacağımı bilmiyorum.' dedi.



SADECE TEST ÜCRETİ ÖDENİYOR



ABD Kongresi 18 Mart'ta 'Önce Aileler' adlı koronavirüs tasarısını geçirdi. Bu tasarı ilk aşamada test ücretlerini karşılıyor. Ne var ki, henüz tedaviyi karşılayan bir politika oluşturulmadı.



Konu, ABD'de bir kez daha sosyal sağlık güvencesi konusunu gündeme taşıdı. Koronavirüs ve gelecekte meydana gelebilecek olası virüs salgınlarının toplumda oluşturduğu endişenin 2020 başkanlık yarışını da etkilemesi mümkün. Konu üzerinde adayların politikaları yarışın sonucunu belirleyebilir.