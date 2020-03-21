65 bin emekli doktor ve hemşireyi göreve çağırılıyor!

Dünyayı vuran koronavirüs salgınından en çok etkilenen noktalardan biri olan İngiltere'de Boris Johnson hükümeti salgının yayılmasını engellemek için bir dizi değişikliği öngören koronavirüs yasasını yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.



Salgını durdurabilmek için hükümetin yetkilerini artıran yasa, okullardan polis gücünün kullanımına kadar günlük hayatta büyük değişiklikler yaratacak unsurları kapsıyor.



Yeni yasaya göre İngiltere, görevi yakın zaman içerisinde bırakmış ya da emekli olmuş doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarını yeniden göreve çağıracak.



Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '65 binin üzerinde görevi yeni bırakmış veya emekli olmuş hemşire ve doktora yazarak, 'Ülkenizin size ihtiyacı var, sağlık sisteminin size ihtiyacı var. Lütfen bu mektuba olumlu dönüş yapın' diyoruz' ifadelerini kullandı.



Hannock sağlık sisteminin kapasitesini mümkün olduğu kadar artırmak için emekli sağlık çalışanlarının yardımına ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.



Koronavirüs yasasının devreye girmesinin ardından polis güçlerinin koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları zor kullanarak karantinada tutma yetkisi olacak ve İngiltere dışına ve ülke içinde seyahat kolayca yasaklanabilecek.



İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesini sıkılaştıracak olan yeni yasa Pazartesi günü milletvekillerinin oyuna sunulacak.



İNGİLTERE ÇALIŞAMAYAN VATANDAŞLARININ MAAŞINI ÖDEYECEK



Sağlık çalışanlarının yeniden göreve çağırılması, toplu buluşmaların yasaklanması, okulların kapatılması gibi tedbirlerin yanı sıra Londra hükümetini attığı en önemli adımlardan biri de yeni ekonomik tedbirler paketiyle oldu.



Ekonomi Bakanı Rishi Sunak'ın açıkladığı pakette yer alan en dikkat çekici maddeye göre, hükümet salgın nedeniyle çalışamayan vatandaşlarının maaşlarının yüzde 80'ini ödeme kararı aldı. Düzenleme için 2500 pound tavan ücret belirlendi.



Dünya genelinde alınan en radikal önlemlerden biri olarak gösterilen maaş ödeme kararı hakkında konuşan Sunak, 'Eşi benzeri görülmemiş bir zamanda, eşi benzeri görülmemiş bir tedbir' ifadesini kullandı. Sunak ayrıca bu düzenlemeyle birlikte işçilerin, işveren ödeme yapamasa bile işlerini ellerinde tutabileceğini söyledi.