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5 yıl önceden bu günleri bildi

Ünlü stratejist Abdullah Çiftçi'nin 5 yıl önceden adeta günümüzde yaşananlara işaret eden twitleri ortaya çıktı.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 17:56
5 yıl önceden bu günleri bildi

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi geçmişte attığı twitlerle sık sık gündeme geliyor. Çiftçi'nin 5 yıl önce attığı o twitler adeta günümüzde yaşanan koronavirüs salgınının habercisi niteliğinde. 

ORDULAR ŞEHRE İNECEK DEMİŞTİ

3-4 yıl önce attığı twetlerle biyolojik savaşı ve koronavirüsü bilen Çiftçi'nin 5 yıl önce attığı bir twit ortaya çıktı. Çiftçi, o paylaşımında 'Ordular şehre inecek' dediği dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yetkililer Fransa ve İspanya'da koronovirüs salgınından kaynaklanan paniği ve kaosu engellemek için şehirlerin güvenliğinin orduyla sağlandığını duyurdular.

Çiftçi bu günlerin habercisi olan twitinde, 'Bu yüzyıl, 'Kaos Yüzyılı'. Kimse uzun vadeli hesap yapamaz. AB/ABD kendi içinde 'kaos'u yaşayacak ordular şehre inecek' ifadelerini kullanmıştı.

5 yıl önceden adeta bu günleri bilen Çiftçi'nin o twiti;






KoronavirüsFransaAbdullah Çiftçiİspanya

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