Yaşlılar için haydi herkes Facebook'a kampanyası

Çin'in Wuhan kentinden çıkıp dünyayı etkileyen bir pandemi haline gelmiş Koronavirüs'ten bilindiği üzere en çok yaşlılar etkileniyor.



Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlarla Türkiye'de koronavirüsten ölüm sayısı 9'a ulaştı. Bu kayıpların tamamı yaşlılardan oluşuyor. Uzmanlar salgın boyunca yaşlı bireylerin evden çıkmaması konusunda sık sık uyarılar yapıyor.



Sosyal medyada da yaşlı bireyler evlerinde sıkılmasın diye başlatılan Haydi Herkes Facebook'a! kampayası başlatıldı.



Kampanya ile gençlerin daha çok facebook'ta paylaşım yapmaları ve bu sayede yaşlıların evde otururken canlarının sıkılmaması amaçlanıyor.













