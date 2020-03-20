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Türkiye'de vaka sayısı arttı!

Sağlık Bakanı Koca: "Toplam vaka 670, toplam can kaybı 9"

Sağlık / 20 Mart 2020 Cuma 21:40
Türkiye'de vaka sayısı arttı!

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 670'e ulaştığını ve 5 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Son 24 saatte 3656 şüpheliye yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca dün de toplam vakanın 359 olarak açıklamıştı


KoronavirüsTwitterTürkiyeSağlık Bakanı

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