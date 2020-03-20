Tüm özel hastaneler salgın hastanesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile, Özel ve Vakıf hastaneleri salgın (pandemi) hastanesi ilan edildi. Alınan bu karar Türk sağlık sisteminde bir ilk olarak tarihe geçti



Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir Corona virüs genelgesi genelge yayımladı.



Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak. Devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerin kapısı Covid-19 hastalarına açıldı. Bu hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek. Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun bakım ünitesi olacak.





















