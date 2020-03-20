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Soner Yalçın'dan hadsiz benzetme!

Kapatılan ODA TV imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi'nde yayınladığı 'Aydın Tükenmez' köşe yazısında yaptığı uygunsuz benzetmeyle tüm tepkileri üzerine çekti.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 10:27
Soner Yalçın'dan hadsiz benzetme!

ODA TV imtiyaz sahibi Soner Yalçın, yine sivri dili ve hadsiz sözleriyle bir skandala daha imza attı.

Sözcü Gazetesi'nde yazmaya başlayan Soner Yalçın bugün yayınlanan ' Aydın Tükenmez' adlı köşe yazısında ODA Tv'yi, yaptığı akıl almaz ve düşmanca paylaşımlarını unutup dünyanın önde gelen haber sitelerinden biri olarak değerlendirdi.

Mit mensuplarına yönelik gizli fotoğraf ve bilgileri deşifre ederek bir skandala imza atan ODA Tv ekibi, yaptıklarını unutmuş olacak ki Soner Yalçın, gerçekleri yazdıklarını iddia ederek yaptıkları ve söyledikleriyle çelişen bir açıklamada bulundu.

UTANÇ VERİCİ BENZETME

Kendilerini yurtsever, devrimci, laik ve ülkücü olarak nitelendiren Soner Yalçın, 'Kabe' benzetmesiyle yok artık dedirtti.

Yalçın, İslam dünyası için büyük önem arz eden Kabe'yi ODA Tv'yle bir tutarak, ' Gerçekleri arayanları kabesiydi ODA Tv' dedi.

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 1 

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

DevrimciÜlkücüYok ArtıkSoner Yalçınİmtiyaz

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