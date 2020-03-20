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Sağlıkçılara alkışlı teşekkür!

Türkiye, bu akşam saat 21.00'de yine koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu

Sağlık / 20 Mart 2020 Cuma 19:22
Sağlıkçılara alkışlı teşekkür!
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Yeni tip coronavirüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
 
Bu sefer yapılan alkışlı desteğe emniyet güçleri de katıldı.

Bakan Koca'dan destek!

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde en büyük teşekkürü hakeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünde uygulamaya destek verdi. Koca twitter hesabından, ' Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım' dedi. 






KoronavirüsTwitterSağlık Bakanı

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