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Sağlık Bakanlığı'ndan online corona virüs testi

Türkiye'de corona virüsten ölüm dörde yükselirken vaka sayısı da 359 oldu. Sağlık Bakanlığı ise vatandaşların online corona virüs testi yapabilmeleri için bir site yayına aldı. Sitede sorulan sorulara verilen cevaplara göre corona pozitif çıkma ihtimali değerlendiriliyor.

Sağlık / 20 Mart 2020 Cuma 08:20
Sağlık Bakanlığı'ndan online corona virüs testi

Sağlık Bakanlığı 'online corona testi' yapılabilmesi için bir site yayına aldı.

koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.



TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Sağlık BakanlığıKoronavirüs

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