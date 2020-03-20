Mart ayında 10 santimetre kar

Yıllardır Çamdibi köyü dağlarında çobanlık yaptığını belirten Murat Yavaş, ’’Bugün hayvanları otlatmak için çıkaramadım. Dün bahar havası var iken bugün 10 santimetreyi geçen kar yağışı ile uyandık. Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kış yeniden başladı.



Bu bizim çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir durum. Rabbimin hikmetinden sual olunmaz. Kar berekettir. İnşallah su kaynaklarımız dahada zenginleşir. Kar kalkınca yine hayvanlarımızı otlatmaya çıkmayı bekliyoruz’’ dedi.



Aslanapa ilçe merkezine 25 Kütahya’ya 65 kilometre mesefade ve 400 nüfuslu olan köy yolunun açık olduğu bildirildi.



Kaynak : İHA

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