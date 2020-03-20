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Koronavirüsün başka belirtileri ortaya çıktı!

Koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Binzhou Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli uzmanlar, koronavirüs vakalarının yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Sağlık / 20 Mart 2020 Cuma 15:48
Koronavirüsün başka belirtileri ortaya çıktı!

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı.

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, 'American Journal of Gastroenterology' adlı dergide yayımlandı.

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.

Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi.

Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

Koronavirüste belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmiyor. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı.

Şiddetli olgularda ise zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.


ÇinliBöbrek YetmezliğiSolunum Yetmezliği

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