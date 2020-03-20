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Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Akkul'dan kötü haber

Korona virüsü testi pozitif çıkan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'un da karantinaya alındığı bildirildi.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 08:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Akkul'dan kötü haber

Teve2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Belirtiler sonrası Koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

SEDA AKKUL'UN ABİSİNDEN TEPKİ
Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı:'Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşam üzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.

Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var. Bu gibi 'Burak Akkul vefat etti, Burak öldü' gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.

Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı.'

Sosyal MedyaKoronavirüsAcımasızBaş Ağrısı

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