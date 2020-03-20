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Koronavirüs hastası paylaştı! Ciğerlerimde cam varmış gibi...

Londra'da 39 yaşındaki iki çocuk annesi corona virüs hastası, yoğun bakım ünitesinden bir video paylaşarak insanlara "Sakın işinizi şansa bırakmayın" uyarısında bulundu.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 11:09
Koronavirüs hastası paylaştı! Ciğerlerimde cam varmış gibi...

39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston corona virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan kadına antibiyotik tedavisi verildi.

Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu.

Geçtiğimiz cuma günü ambulansla Londra'da Hillingdon hastanesine götürülen kadına koronavirüs tanısı kondu.

Günler sonra titreme krizleri geçirdiğini belirten kadın, durumu daha da kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

'CİĞERLERİMDE CAM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Genç kadının video boyunca nefes almakta zorlandığı ve durmadan öksürdüğü görülüyor.

Çektiği videoda corona virüsün tehlikeleri konusunda insanları uyarırken nefes almak için mücadele eden kadın, 'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' ifadelerini kullanıyor.

'SİGARA İÇİYORSANIZ HEMEN BIRAKIN'

Videoda, 'Yoğun bakım ünitesindeyim ve bu kablolar olmadan nefes alamıyorum. Bunu arterime dikmek zorunda kaldılar. Üzerimde bir sürü katater var. Aslında daha önce olduğumdan on kat daha iyiyim. Artık günleri saymıyorum. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak' ifadelerini kullanıyor.

39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve 'Önlem alın sakın şansa bırakmayın' diyor
.

KoronavirüsPolonyaSigaraHastaneLondra

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