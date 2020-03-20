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İspanya'da ölü sayısı 1000'i geçti

Koronavirüsün İtalya'dan sonra en yüksek düzeyde etki ettiği ülkelerden İran ve İspanya'da hem ölü sayısı hem de vaka sayısı artı.

Dünya / 20 Mart 2020 Cuma 12:47
İspanya'da ölü sayısı 1000'i geçti

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden ikisi İran ve İspanya'da hem vaka, hem ölü sayısı yükseldi.

İRAN

İran, İtalya ve Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 1433'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1237 artarak salgının başladığı günden bu yana 19 bin 644'e ulaştığını ifade etti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980'e çıktığını duyurdu

İTALYA'DA SON DURUM

Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ise son rakamlarla ölü sayısı Çin'i geçti. Dün hayatını kaybeden İtalyanların sayısı 427'yi buldu. Bu rakamla birlikte ölü sayısı 3405'e yükseldi.

Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.

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