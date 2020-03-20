İngilizler Boris'i pek takmadı!

Çin’de başlayan ve Avrupa’yı da etkisi altına alan corona virüsü salgını (COVID-19) İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de etkisini artırdı.



Gittikçe yayılan virüse karşı İngilizler özellikle başkent Londra’da sokakları boşaltırken bar ve kafelerin hâlâ açık olması dikkat çekmişti. Bugün açıklanan bir kararla halka açık alanların da kapatıldığı duyuruldu.



ÜCRETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HÜKÜMET ÖDEYECEK



İngiltere’de bütün okullar kapatıldıktan sonra şimdi de sinema, lokanta, kafe, spor salonu ve barlar gibi halka açık alanların kapatıldığı duyuruldu.



Başbakan Johnson tarafından canlı yayında açıklanan corona virüsü tedbirlerine göre, kapatılan mağazalarda çalışanların ücretlerinin aylık 2500 sterline kadar olan kısmının yüzde 80’i hükümet tarafında üstlenilecek.



Johnson, yaşlı insanları ziyaret ederken dikkatli olunması gerektiğini belirtirken hiçbir işletmenin gelecek Haziran’a kadar KDV (VAT) ödemeyeceğini açıkladı.



İNGİLTERE'DE SON DURUM



İngiltere’de şu ana kadar 3269 vaka tespit edilirken 184 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkedeki 65 kişi ise tedavisi yapılarak taburcu edildi.



