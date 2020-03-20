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Enver Aysever'den skandal paylaşım

İçindeki kini kusmak için her fırsatı değerlendiren Halk TV programcısı Enver Aysever, bu kez de "Neymiş asıl mesele anladık mı?" mesajı eşliğinde Instagram hesabından Birol Çün tarafından çizilmiş bir karikatürü paylaştı.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 08:54
Enver Aysever'den skandal paylaşım

Karikatür umreden dönenleri hedef alırken, amacının da Müslümanları aşağılamak olduğu net bir şekilde görülüyor. Aysever ise karikatürü paylaşırken verdiği 'asıl mesele' mesajıyla da aslında politik duruşundan bağımsız olarak Müslümanlara duyduğu nefretin derinliğini ortaya koyuyor.

Ama Aysever'in bulunduğu cenahta tek nefret kaynağı 'Müslümanlar' değil. Onlar için bir diğer hedef de İslam'ın yılmaz savunucusu konumunda gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Onu hedef almak için herhangi bir ahlaki kaygıları da yok. Yeter ki, yaptıkları paylaşımda bir şekilde adını geçirebilsinler.


İslamCumhurbaşkanıKarikatür

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