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Ender Saraç koronavirüs...

Koronavirüs için bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme önerileri veren Dr. Ender Saraç, geçtiğimiz günlerde Covid-19 şüphesiyle karantina altına alınmıştı. Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçlarını eşi Benan Hanım açıkladı. Benan Kurtuluş Saraç, sosyal medya hesabından sonuçların "Negatif" çıktığını söyledi.

Güncel / 20 Mart 2020 Cuma 08:32
Ender Saraç koronavirüs...

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak (Tüm dünyada görülen salgın) ilan ettiği koronavirüs yakalanan ünlü isimlerin sayısı artıyor.

Ünlü oyuncular, NBA yıldızları ve futbolcular hastalığa yakalanırken ülkemizde de ünlü doktor Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Son günlerde katıldığı televizyon programlarında koronavirüse karşı doğal beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar konusunda bilgiler veren Saraç da Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçlarını eşi Benan Hanım açıkladı. Benan Kurtuluş Saraç sosyal medya hesabından sonuçların 'Negatif' çıktığını söyledi.

Sosyal MedyaTelevizyonKoronavirüsEnder SaraçDünya Sağlık Örgütü

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